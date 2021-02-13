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Дабл-дабл Тейтума не помог «Бостону» спастись в игре с «Детройтом»

Дабл-дабл Тейтума не помог «Бостону» спастись в игре с «Детройтом»
Баскетбол / НБА 0
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Бостон Селтикс» на своём паркете уступил «Детройт Пистонс» со счётом 102:108.

Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс лёгкий форвард Саддик Бей, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал Джейсон Тейтум, также отметившийся дабл-даблом, — 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
102 : 108
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 27, Тайс - 11, Оджелей - 9, Тиг - 8, Грин - 7, Томпсон - 4, Притчард - 2, Уильямс - 1, Лэнгфорд, Несмит, Смарт, Уильямс, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Детройт Пистонс: Бей - 30, Райт - 22, Грант - 15, Джексон - 14, Гриффин - 12, Михайлюк - 5, Стюарт - 5, Эллингтон - 5, Джексон, Думбуйа, Ли, Макгрудер, Окафор, Пламли, Сирвидис, Смит, Хейз

В других поединках игрового дня были зафиксированы следующие результаты: 41 очко Розье помогли «Шарлотт Хорнетс» обыграть «Миннесоту Тимбервулвз» (120:114), дабл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон Уизардс» от поражения «Нью-Йорк Никс» (91:109), «Сан-Антонио Спёрс» на выезде разобрался с «Атлантой Хоукс» (125:114), 46 очков и 12 подборов Дончича помогли «Даллас Маверикс» одолеть в результативном поединке «Нью-Орлеан Пеликанс» (143:130), а 33 очка Леонарда принесли «Лос-Анджелес Клипперс» победу над «Чикаго Буллз» (125:106).

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
120 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Шарлотт Хорнетс: Розир - 41, Болл - 20, Зеллер - 17, Хэйворд - 14, Бриджес - 11, Грэм - 8, Монк - 5, Бийомбо - 4, Вашингтон, Дарлинг, Кэри, Макдэниелс, Мартин, Мартин, Риллер, Ричардс
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 31, Таунс - 25, Эдвардс - 21, Макдэниелс - 9, Рид - 7, Маклафлин - 6, Окоги - 6, Рубио - 5, Вандербилт - 2, Ноуэлл - 2, Дэвис, Калвер, Лейман, Расселл, Хагенс, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
91 : 109
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 23, Мэтьюз - 14, Браун - 10, Хатимура - 10, Дав. Бертанс - 9, Авдия - 8, Лень - 8, Лопес - 5, Нето - 4, Бил, Бонга, Брайант, Вагнер, Гилл, Робинсон, Смит, Уинстон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Куикли - 16, Роуз - 14, Пэйтон - 12, Робинсон - 10, Барретт - 8, Топпин - 8, Баллок - 6, Гибсон - 6, Ноэль - 4, Риверс - 1, Браздейкис, Бёркс, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
114 : 125
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Атланта Хоукс: Янг - 25, Мэйс - 20, Капела - 14, Гудвин - 13, Коллинс - 9, Найт - 6, Оконгву - 6, Реддиш - 6, Фернанду - 6, Хаертер - 5, Галлинари - 2, Хилл - 2, Богданович, Данн, Рондо, Снелл, Хантер
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 23, Джонсон - 20, Мюррей - 16, Пёлтль - 14, Миллз - 12, Уайт - 11, Уокер - 11, Гэй - 5, Ойбанкс - 5, Бэйтс-Диоп - 3, Васселл - 3, Уэзерспун - 2, Джонс, Лайлз, Олдридж, Саманич
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
143 : 130
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Дончич - 46, Порзингис - 36, Финни-Смит - 14, Брансон - 13, Ричардсон - 11, Хардуэй-младший - 8, Клебер - 6, Коли-Стайн - 6, Бёрк - 3, Бей, Грин, Джонсон, Ивунду, Марьянович, Пауэлл, Терри, Хинтон
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 36, Ингрэм - 30, Бледсо - 16, Болл - 12, Редик - 11, Эрнангомес - 10, Харт - 6, Льюис - 5, Адамс - 4, Александер-Уолкер, Габриэль, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Хэйс
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
106 : 125
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Саторански - 17, Уайт - 17, Янг - 14, Валентайн - 10, Темпл - 10, Корнет - 7, Уильямс - 3, Гэффорд - 2, Арчидиаконоу, Дотсон, Картер, Маркканен, Мокока, Портер, Фелисио, Хатчинсон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Моррис - 20, Л. Уильямс - 17, Зубац - 12, Джексон - 11, Ибака - 9, Батюм - 7, Мэнн - 7, Беверли - 6, Кеннард - 3, Джордж, Кабенгеле, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб
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