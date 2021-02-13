Дабл-дабл Тейтума не помог «Бостону» спастись в игре с «Детройтом»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Бостон Селтикс» на своём паркете уступил «Детройт Пистонс» со счётом 102:108.

Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс лёгкий форвард Саддик Бей, на счету которого дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов. Лучшую результативность в составе «Бостона» продемонстрировал Джейсон Тейтум, также отметившийся дабл-даблом, — 33 очка, 11 подборов и 7 передач.

В других поединках игрового дня были зафиксированы следующие результаты: 41 очко Розье помогли «Шарлотт Хорнетс» обыграть «Миннесоту Тимбервулвз» (120:114), дабл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон Уизардс» от поражения «Нью-Йорк Никс» (91:109), «Сан-Антонио Спёрс» на выезде разобрался с «Атлантой Хоукс» (125:114), 46 очков и 12 подборов Дончича помогли «Даллас Маверикс» одолеть в результативном поединке «Нью-Орлеан Пеликанс» (143:130), а 33 очка Леонарда принесли «Лос-Анджелес Клипперс» победу над «Чикаго Буллз» (125:106).