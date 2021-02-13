«Барселона» в результативной игре вырвала победу в матче Кубка Испании

Поздним вечером мск 12 февраля в Мадриде состоялись матчи четвертьфинала Кубка Испании. «Барселона» на этой стадии турнира встречалась с «Уникахой».
Команда из Малаги в первой четверти владела инициативой и повела с разницей в 14 очков — 29:15. К большому перерыву каталонцы сократили отставание до 5 очков — 39:44. В третьей десятиминутке команды показывали равный баскетбол, благодаря чему «Уникаха» продолжала лидировать — 65:61. Но в четвёртой четверти «Барселона» совершила рывок и перевела встречу в овертайм — 88:88. В дополнительной пятиминутке «Барселона» выглядела уверенно и одержала победу со счётом 103:93.
Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, набравший 22 очка. Коллекцию из 17 очков, 5 подборов и 5 передач собрал Ник Калатес. В составе «Уникахи» 33 очка набрал Дарио Брисуэла. В другом матче 1/4 финала «Баскония» обыграла «Ховентуд» (96:87), Ачилле Полонара и Рокас Гедрайтис набрали по 19 очков в составе победителей.
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