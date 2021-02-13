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Объявлены стартовые составы сборных России и Мира на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Объявлены стартовые составы сборных России и Мира на Матч звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

14 февраля в Москве, на «ВТБ-Арене», пройдёт Матч звёзд Единой лиги ВТБ. В его преддверии главные тренеры «Звёзд России» и «Звёзд Мира» — Евгений Пашутин из «Локомотива-Кубани» и Хави Паскуаль из «Зенита» соответственно, назвали стартовые пятёрки своих команд, сообщает официальный сайт Лиги.

Так, за Россию с первых минут на паркете сыграют Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Зубков («Зенит»), Семён Антонов (ЦСКА).

Что касается «Звёзд Мира», то Хавьер Паскуаль на старте матча будет рассчитывать на Маркуса Кина («Калев»), Джамара Смита (УНИКС), своего подопечного Матеуша Понитку («Зенит»), Миндаугаса Кузминскаса («Локомотив-Кубань») и Джордана Мики («Химки»).

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