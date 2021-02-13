Скип Бэйлесс: Леброн Джеймс затмил Майкла Джордана

Известный обозреватель Скип Бэйлесс, известный частой критикой Леброна Джеймса, признал, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» затмил Майкла Джордана вне баскетбольной площадки.

«Не испытываю ничего кроме уважения к тому, чего добился Леброн вне площадки. Это ошеломляет, он сломал все шаблоны, проложил иные тропы. Он заработал за карьеру $ 1 млрд. За пределами площадки он затмил Майкла Джордана. Майкл создал индустрию кроссовок. Потом был фильм Space Jam, в этом был Джордан. Но Леброн пошёл во всех направлениях. У Майкла не было такого портфолио», — приводит слова Бэйлесса Fadeawayworld.net.

Напомним, недавно стало известно, что к концу нынешнего сезона НБА сумма, заработанная Леброном как на площадке, так и вне её, составит $ 1 млрд.