Скип Бэйлесс: Леброн Джеймс затмил Майкла Джордана
Известный обозреватель Скип Бэйлесс, известный частой критикой Леброна Джеймса, признал, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» затмил Майкла Джордана вне баскетбольной площадки.
«Не испытываю ничего кроме уважения к тому, чего добился Леброн вне площадки. Это ошеломляет, он сломал все шаблоны, проложил иные тропы. Он заработал за карьеру $ 1 млрд. За пределами площадки он затмил Майкла Джордана. Майкл создал индустрию кроссовок. Потом был фильм Space Jam, в этом был Джордан. Но Леброн пошёл во всех направлениях. У Майкла не было такого портфолио», — приводит слова Бэйлесса Fadeawayworld.net.
Напомним, недавно стало известно, что к концу нынешнего сезона НБА сумма, заработанная Леброном как на площадке, так и вне её, составит $ 1 млрд.
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