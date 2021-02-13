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«Зенит» обыграл ЦСКА и укрепился на первом месте в Единой лиге ВТБ

«Зенит» обыграл ЦСКА и укрепился на первом месте в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Зенит». Первая четверть осталась за гостями — 22:19. Во второй десятиминутке команда из Санкт-Петербурга сумела нарастить преимущество до 10 очков — 39:29. После третьей четверти подопечные Паскуаля отрывались от ЦСКА уже на 13 очков — 59:46.

В первые минуты заключительного игрового отрезка преимущество «Зенита» составляло 16 очков. Казалось, ЦСКА уже не сможет вернуться в игру. Но в середине четверти «армейцы» прибавили и возродили интригу. За 35 секунд до конца встречи они проигрывали со счётом 71:74, но «Зенит» сумел удержать разницу в счёте. Цифры на табло больше не менялись.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 17 очков. В ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фойгтманна.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
71 : 74
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Фойгтман - 19, Хэкетт - 14, Хиллиард - 13, Клайберн - 8, Боломбой - 6, Курбанов - 5, Антонов - 3, Стрелниекс - 3, Евсеев, Коновалов, Кочергин, Хоменко
Зенит: Пангос - 17, Томас - 13, Холлинс - 13, Гудайтис - 10, Фридзон - 7, Пушков - 4, Захаров - 3, Понитка - 3, Риверс - 2, Трушкин - 2, Вольхин, Хвостов
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