«Зенит» обыграл ЦСКА и укрепился на первом месте в Единой лиге ВТБ

В Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Зенит». Первая четверть осталась за гостями — 22:19. Во второй десятиминутке команда из Санкт-Петербурга сумела нарастить преимущество до 10 очков — 39:29. После третьей четверти подопечные Паскуаля отрывались от ЦСКА уже на 13 очков — 59:46.
В первые минуты заключительного игрового отрезка преимущество «Зенита» составляло 16 очков. Казалось, ЦСКА уже не сможет вернуться в игру. Но в середине четверти «армейцы» прибавили и возродили интригу. За 35 секунд до конца встречи они проигрывали со счётом 71:74, но «Зенит» сумел удержать разницу в счёте. Цифры на табло больше не менялись.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 17 очков. В ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фойгтманна.
- 13 февраля 2021
-
15:01
-
13:53
-
13:38
-
12:47
-
11:21
-
10:41
-
09:31
-
09:18
-
09:12
-
08:52
-
06:48
-
00:51
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:00
-
21:13
-
20:51
-
20:47
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
19:20
-
19:19
-
18:17
-
17:00
-
16:49
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:51
-
14:36
-
14:32
-
14:23
-
14:17
-
14:09
-
13:02