«Зенит» обыграл ЦСКА и укрепился на первом месте в Единой лиге ВТБ

В Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал «Зенит». Первая четверть осталась за гостями — 22:19. Во второй десятиминутке команда из Санкт-Петербурга сумела нарастить преимущество до 10 очков — 39:29. После третьей четверти подопечные Паскуаля отрывались от ЦСКА уже на 13 очков — 59:46.

В первые минуты заключительного игрового отрезка преимущество «Зенита» составляло 16 очков. Казалось, ЦСКА уже не сможет вернуться в игру. Но в середине четверти «армейцы» прибавили и возродили интригу. За 35 секунд до конца встречи они проигрывали со счётом 71:74, но «Зенит» сумел удержать разницу в счёте. Цифры на табло больше не менялись.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 17 очков. В ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фойгтманна.