ЦСКА установил исторический антирекорд в Единой лиге ВТБ

ЦСКА проиграл «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 71:74, установив исторический антирекорд, сообщает официальный сайт турнира.
Впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел пять поражений в регулярном чемпионате. В сезонах-2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020 у «армейцев» было по 4 поражения. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице с результатом 11-5. «Зенит» лидирует – 15-2.
Большую часть матча сине-бело-голубые владели преимуществом. Отрыв «Зенита» в заключительной четверти составлял 16 очков, но ЦСКА сумел сократить отставание и за 35 секунд до конца матча счёт стал 71:74, однако «армейцы» не смогли избежать поражения. В составе «Зенита» самым результативным стал Кевин Пангос, набрав 17 очков. В ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фойгтманна.
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