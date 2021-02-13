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ЦСКА установил исторический антирекорд в Единой лиге ВТБ

ЦСКА установил исторический антирекорд в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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ЦСКА проиграл «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 71:74, установив исторический антирекорд, сообщает официальный сайт турнира.

Впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел пять поражений в регулярном чемпионате. В сезонах-2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020 у «армейцев» было по 4 поражения. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице с результатом 11-5. «Зенит» лидирует – 15-2.

Большую часть матча сине-бело-голубые владели преимуществом. Отрыв «Зенита» в заключительной четверти составлял 16 очков, но ЦСКА сумел сократить отставание и за 35 секунд до конца матча счёт стал 71:74, однако «армейцы» не смогли избежать поражения. В составе «Зенита» самым результативным стал Кевин Пангос, набрав 17 очков. В ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фойгтманна.

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