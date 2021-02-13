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Чирлидерши завлекали фанатов, Итудис негодовал от игры ЦСКА. Фото победы «Зенита»

Группа поддержки ЦСКА
Чирлидерши завлекали фанатов, Итудис негодовал от игры ЦСКА. Фото победы «Зенита»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

13 февраля в Москве на площадке УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского в матче регулярного розыгрыша Единой лиги ВТБ ЦСКА проиграл «Зениту». Встреча завершилась со счётом 74:71 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В составе «Зенита» самым результативным стал Кевин Пангос, набрав 17 очков. В ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фойгтманна.

Впервые в истории Единой лиги ВТБ ЦСКА потерпел пять поражений в регулярном чемпионате. В сезонах-2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020 у «армейцев» было по 4 поражения. Московский клуб занимает третье место в турнирной таблице с результатом 11-5. «Зенит» лидирует – 15-2.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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