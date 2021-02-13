Димитрис Итудис назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис считает, что команда играла слишком мягко в матче Единой лиге ВТБ с «Зенитом» (71:74).

«Поздравления «Зениту», Чави и его штабу. Не могу злиться на своих игроков, могу только сожалеть о допущенных нами провалах, особенно во второй четверти. В обороне и нападении мы были мягкими. Можем говорить об обстоятельствах, но в целом форма, которую мы носим, ​​не позволяет никому, играющим в настоящий момент или нет, не защищать эти цвета, не прилагать старание. Эти провалы дали возможность качественной команде «Зенит» вырваться вперед и довести перевес до двузначного показателя, «+16». Они набрали много очков после наших потерь, мы несколько раз проваливались в защите… Мы находимся в ситуации, когда многие игроки, у которых были определенные роли в команде, сейчас призваны [как фокусники] достать кроликов из своих шляп. Это нелегко. У Хомы были хорошие возможности, он промазал несколько бросков, как и в игре с «Калевом».

Наш резерв должен подхватывать [ритм] и создавать. Хома чертовски здорово играет в защите, мы оттолкнулись от этого и показали характер. В итоге проиграли третью четверть «-3», но она показала нам способ борьбы, поэтому команда не сдалась, даже оказавшись на «-16». Извлеку из случившегося положительные факты, жду, когда игроки снова соберутся, потому что эта команда доказала: когда мы полностью здоровы душой и телом, можем хорошо играть в баскетбол. У нас есть период времени из-за отложенного матча, у нас появятся новые игроки, и мы будем над этим работать. У нас также есть окно для национальных команд, это немного отодвинет нас от пути к единству. Но как есть, так есть», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.