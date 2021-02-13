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Илона Корстин поделилась мнением о матче ЦСКА — «Зенит»

Илона Корстин поделилась мнением о матче ЦСКА — «Зенит»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о матче ЦСКА и «Зенита» (71:74) в матче регулярного чемпионата, отметив, что «армейцы» даже в проигранном матче показали характер.

«Очень понравился сегодняшний матч — интересный, особенно концовка. ЦСКА проигрывал, но показал характер, мы снова увидели бойцовские качества „армейцев“. Они боролись, старались спасти матч, но „Зенит“ всё-таки заслуженно победил.

Питерская команда играет очень солидно и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге. В ЦСКА много проблем с травмированными игроками — нет Милутинова, Шенгелии, Джеймса. Но даже без них они сегодня достойно сражались. Знаю, что Хэкетт всегда играет очень жёстко, это его стиль и манера игры. Когда он заводится, то заводится и вся команда. Это совершенно нормально, этот приём часто используется в баскетболе. Когда играла, тоже его использовала», — приводит слова Корстин ТАСС.

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