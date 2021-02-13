Стала известна дата, когда Майк Джеймс должен вернуться в ЦСКА

Возвращение защитника ЦСКА Майка Джеймса в расположение команды запланировано на среду, 17 февраля, сообщает обозреватель Семён Галькевич на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на слова главного тренера «армейцев» Димитриса Итудиса.



8 февраля стало известно, что Джеймс временно покинул расположение ЦСКА и отправился в США по личным причинам из-за несчастья в семье. Джеймс – самый результативный игрок «армейцев» в Евролиге (20,8 очка) и Единой лиге ВТБ (16,1).

В субботу, 13 февраля, «Зенит» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА со счетом 74:71. «Армейцы» проиграли в пятый раз в нынешнем сезоне и установили антирекорд по количеству проигрышей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. За всю историю выступлений на турнире (с 2008 года) ЦСКА не проигрывал в «регулярке» больше четырех раз.