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ЦСКА разрешил двум игрокам выступить за сборную России в феврале

ЦСКА разрешил двум игрокам выступить за сборную России в феврале
Баскетбол / Евролига 0
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Московский ЦСКА отпустит форварда Семёна Антонова и центрового Джоэла Боломбоя в сборную России на февальские матчи квалификации Евробаскета-2022, сказал генеральный менеджер национальной команды Сергей Панов.

«Из ЦСКА в сборную едут Семён Антонов и Джоэл Боломбой», — приводит слова Панова «Р-Спорт».

Таким образом, стало известно, что Иван Ухов, Александр Хоменко и Никита Курбанов не примут участия в матчах национальной сборной в феврале. Напомним, в январе был опубликован предварительный состав сборной России на матчи квалификации Евробаскета-2022.

Предварительный состав сборной России, опубликованный в январе 2020 года

Защитники: Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков (все – «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все – «Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба – ЦСКА).

Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Семён Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («Химки»), Андрей Воронцевич (без клуба), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба – «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Химки»), Антон Квитковских («Автодор»), Павел Савков («Ираурги»/»Баскония»).

Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Владимир Ивлев («Парма»), Антон Пушков («Зенит»).

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