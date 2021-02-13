Александр Медведев отреагировал на победу «Зенита» в матче с ЦСКА
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу санкт-петербургского клуба в матче с ЦСКА.
«Встречались две лучшие команды нашего баскетбола. «Зенит» вел пятнадцать очков, победа была в кармане, но как-то получилось, что команда чуть не упустила победу.
В любом случае, был хороший баскетбол. Уверен, что нас ждет интересная концовка сезона и в Единой лиге ВТБ, и в Евролиге. А оценки сезону «Зенита» еще рано ставить», — приводит слова Александра Медведева «Р-Спорт».
Напомним, встреча завершилась со счётом 74:71 в пользу «Зенита». Самым результативным в составе победителей стал Кевин Пангос, набравший 17 очков. В ЦСКА 19 очков в активе Йоханесса Фойгтманна.
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