Жена Стефена Карри выложила фото в стиле ню

Айеша Карри, жена разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри, на своей странице в «Инстаграме» разместила кадр с фотосъёмки в стиле ню, которая будет опубликована полностью позже.



Айеша снялась обнажённой для раскрутки собственного проекта Sweet July. Новый бренд включает журнал, магазин и линейку продуктов для ухода за телом. Айеша написала, что Стефен сам выберет, какая фотография украсит обложку.

Фото доступно в «Инстаграме» Айеши Карри.

Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.