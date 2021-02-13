Билл Расселл остроумно рассудил спор Джордана и Брэди за звание величайшего в истории

Легендарный игрок НБА Билл Расселл отреагировал на споры в СМИ по поводу того, смог ли квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди превзойти легендарного защитника «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в борьбе за звание величайшего спортсмена.
«Ты приближаешься», — написал Билл Расселл в своём «твиттере», опубликовав фотографию с чемпионскими перстнями. У Расселла 11 чемпионских перстней.
Напомним, квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди не только помог своей команде выиграть Супербоул, но и вышел на второе место в истории американских спортивных лиг по числу наград MVP в финальных сериях. На счету Майкла Джордана шесть чемпионских титулов.
«Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула. Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
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