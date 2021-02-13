В США выбрали величайшего спортсмена всех времён между Леброном, Джорданом и Брэди

Пользователи «Твиттера» считают, что квотербек НФЛ Том Брэди превосходит Майкла Джордана и Леброна Джеймса в борьбе за звание лучшего спортсмена всех времён, сообщает The Sports Rush.



По итогам подсчёта упоминаний слова GOAT в «Твиттере», была составлена инфографика по всем штатам. Брэди, ставший семикратным чемпионом НФЛ, набрал большее число голосов в наибольшем количестве штатов.

Фото: The Sports Rush

Напомним, квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди не только помог своей команде выиграть Супербоул, но и вышел на второе место в истории американских спортивных лиг по числу наград MVP в финальных сериях. На счету Майкла Джордана шесть чемпионских титулов.



«Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9) и стала победителем 55-го Супербоула. Брэди завоевал седьмой чемпионский перстень. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за который выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.