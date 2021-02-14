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Кевин Дюрант высказался о возвращении на арену «Голден Стэйт» в составе «Бруклина»

Кевин Дюрант высказался о возвращении на арену «Голден Стэйт» в составе «Бруклина»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признался, что продолжает поддерживать отношения с бывшими одноклубниками по «Голден Стэйт Уорриорз». «Бруклин» в гостях обыграл «Голден Стэйт» (134:117) в матче регулярного чемпионата НБА, Дюрант впервые сыграл на арене бывшего клуба в качестве игрока «Нетс».

«Да, мы продолжаем общаться. Время от времени встречаемся. Летом я встретился с Дрэймондом Грином — совершенно случайно столкнулись в ресторане. Было очень приятно увидеть его и его семью. Пару раз разговаривал со Стефеном Карри. Приятно видеть, что у парней всё хорошо. Поймите, узы, созданные нами, никогда не разорвутся, независимо от того в какой форме мы выступаем и в какой части США живём. Если вы вместе одержали победу в чемпионате, если прошли длинный путь, то между вами возникает особенная связь. Благодарен за время, проведённое здесь. В душе всегда останусь игроком «Уорриорз», — приводит слова Дюранта Warriors Spain.

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