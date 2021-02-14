«Юта» установила впечатляющее достижение, которое покорилось только двум клубам

Команда НБА «Юта Джаз» установила достижение, которое покорялось только двум клубам лиги, сообщает журналист ESPN Тим Макмэн. Накануне «джазмены» со счётом 112:94 обыграли «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА. Это седьмая подряд победа «Юты».



Кроме того, это 18-я победа «Юты» в последних 19 матчах, из которых 16 было одержано с двузначным преимуществом. Такая статистика ранее покорялась только двум клубам — «Милуоки» в сезоне-1970/1971 и «Кливленд Кавальерс» в сезоне-2008/2009. Примечательно, что и «Милуоки», и «Кливленд» закончили те сезоны с лучшим результатом в лиге. «Милуоки» в сезоне-1970/1971 выиграл чемпионат, а «Кливленд» в сезоне-2008/2009 вышел в финал лиги.



В других встречах игрового дня «Финикс Санз» обыграл «Филадельфию Сиксерс» (120:111), «Атланта Хоукс» проиграла «Индиане Пэйсерс» (113:125), «Нью-Йорк Никс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (121:99)