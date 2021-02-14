У игрока «Зенита» Зубкова и популярной модели родился ребёнок. Семенович отреагировала

Бывшая жена лидера группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова второго сына от её брака с баскетболистом «Зенита» Андреем Зубковым. Зубкова опубликовала фотографию из роддома в «Инстаграме».



«Добро пожаловать в наш мир!», — подписала фото Зубкова.

Одно из первых в комментариях Зубкову поздравила известная певица Анна Семенович.

«Моя ты красавица. Поздравляю», — написала Семенович сопроводив сообщение эмоджи.

Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре 2019 года. 12 января 2020 года девушка родила мальчика. Сына назвали Александром. У Марии есть два сына от первого брака.



Мария Зубкова часто афиширует события личной жизни. Так, она показала подписчикам роскошный подарок, полученный от Андрея. Тогда баскетболист подарил ей автомобиль марки «Порше». позднее девушка объявила о продаже своей недвижимости за 26 млн рублей.