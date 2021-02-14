Чарльз Баркли выбрал величайшего между Майклом Джорданом и Томом Брэди

Член Зала славы 11-кратный участник Матчей звёзд НБА и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли высказался по поводу того, кто является величайшим спортсменом — американский футболист Том Брэди или баскетболист Майкл Джордан.



«Сложно ставить кого-то выше Майкла, но Майкл всегда был лучшим игроком в четырёх матчах из семи. Но разница в том, что каждый раз, когда Том Брэди играл в футбол, это был матч номер семь. Никогда не думал об этом иначе. Каждый футбольный матч в плей-офф — это седьмая игра. Майкл Джордан выигрывал, потому что был лучшим игроком в четырёх матчах из семи. Но, когда играете в плей-офф, каждый ваш матч — седьмой в серии», — приводит слова Чарльза Баркли Fadeaway World.



Напомним, квотербек «Тампа-Бэй Бакканирс» Том Брэди не только помог своей команде выиграть Супербоул, но и вышел на второе место в истории американских спортивных лиг по числу наград MVP в финальных сериях. На счету Майкла Джордана шесть чемпионских титулов НБА в составе «Чикаго Буллз».



«Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула. Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек выиграл в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.