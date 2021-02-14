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Сборная России разгромила Сборную Мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, у Фридзона 57 очков

Сборная России разгромила Сборную Мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ, у Фридзона 57 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Москве прошёл Матч звёзд Единой лиги ВТБ, в котором встречались команды Звёзд России и Звёзд Мира. Первая четверть прошла почти в равной борьбе, немного удачливее в ней были россияне — 48:47. К большому перерыву легионеры отставали от «Звёзд России» уже на 4 очка — 90:94.

В третьем игровом отрезке команда Евгения Пашутина также была сильнее и вела в счёте уже с разницей в шесть баллов — 134:128. В заключительном игровом отрезке игра Звёзд Мира совсем разладилась, благодаря чему Звёзды России одержали победу с разгромным счётом — 183:162.

Лучшим в составе победителей стал ветеран российского баскетбола Виталий Фридзон, набравший 57 очков, у Звёзд Мира отметился Джордан Мики, записавший в актив 30 очков.

Единая лига ВТБ - Матч Звёзд. Матч звёзд Единой лиги ВТБ
14 февраля 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Звёзды России
Окончен
183 : 162
Звёзды мира
Звёзды России: Антонов, Астапкович, Бабурин, Боломбой, Зайцев, Зубков, Ильницкий, Курбанов, М. Кулагин, Михайловский, Фридзон, Швед
Звёзды мира: Гордон, Калниетис, Канаан, Кин, Кузминскас, Мики, Мэйсон, Пангос, Понитка, Смит, Хог, Юшкявичюс
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