Фридзон установил исторический рекорд результативности и стал MVP Матча звёзд Лиги ВТБ

14 февраля в Москве состоялся 5-й в истории Единой лиги Матч всех звёзд. Сборная Звёзд России обыграла сборную Звёзд мира — 183:162.
Защитник Звёзд России и «Зенита» Виталий Фридзон признан MVP Матча всех звёзд. По итогам матча он набрал 57 очков, реализовав 3 из 3 двухочковых бросков, 16 из 26 трехочковых и 3 из 3 штрафных, а также сделал 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Эффективность игрока составила 57 баллов. Фридзон установил рекорд результативности в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, превзойдя показатель Алексея Шведа (42 очка).
Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Единой лиги ВТБ
Лучшим в составе победителей стал ветеран российского баскетбола Виталий Фридзон, набравший 57 очков, у Звёзд мира отметился Джордан Мики, записавший в актив 30 очков. Конкурс данков выиграл защитник «Енисея» Таюс Бэттл, победителем конкурса трёхочковых стал атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Артём Комолов.
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