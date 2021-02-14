Михеева веселилась со Шведом, Фридзон бил рекорды результативности. Яркие фото Матча Звёзд

Сегодня, 14 февраля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» прошёл Матч звёзд Единой лиги ВТБ, в котором встретились команды Звёзд России и Звёзд мира. Первая четверть прошла почти в равной борьбе, немного удачливее в ней были россияне — 48:47. К большому перерыву легионеры отставали от Звёзд России уже на 4 очка — 90:94.
В итоге на двоих команды набрали 345 очков. Таким образом, игра стала самой результативной в истории Матчей звёзд Лиги ВТБ. Предыдущий рекорд был установлен в минувшем году, тогда команды набрали на двоих 326 очков.
Самым результативным игроком матча стал ветеран российского баскетбола Виталий Фридзон, записавший в актив 57 очков. Он в итоге получил и приз MVP матча. У Звёзд мира лучшим с 30 очками стал Джордан Мики.
Лучшие кадры с матча Матча звёзд Единой лиги ВТБ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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