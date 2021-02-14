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Виталий Фридзон рассказал, куда потратит заработанные на Матче звёзд 500 тыс. рублей

Виталий Фридзон рассказал, куда потратит заработанные на Матче звёзд 500 тыс. рублей
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон, получивший приз MVP Матча всех Звёзд Единой лиги ВТБ, рассказал, на что потратит 500 тысяч рублей, полученные им вместе с наградой.

«Деньги потрачу на благотворительность», — приводит слова Фридзона ТАСС.

По итогам Матча всех звёзд 35-летний баскетболист набрал 57 очков, реализовав 3 из 3 двухочковых бросков, 16 из 26 трёхочковых и 3 из 3 штрафных, а также сделал 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Эффективность игрока составила 57 баллов.

Фридзон установил рекорд результативности в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, превзойдя показатель лидера «Химок», защитника Алексея Шведа (42 очка). Команда Звёзд России обыграла Звёзд мира со счётом 183:162.

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