Виталий Фридзон рассказал, куда потратит заработанные на Матче звёзд 500 тыс. рублей

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон, получивший приз MVP Матча всех Звёзд Единой лиги ВТБ, рассказал, на что потратит 500 тысяч рублей, полученные им вместе с наградой.

«Деньги потрачу на благотворительность», — приводит слова Фридзона ТАСС.

По итогам Матча всех звёзд 35-летний баскетболист набрал 57 очков, реализовав 3 из 3 двухочковых бросков, 16 из 26 трёхочковых и 3 из 3 штрафных, а также сделал 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Эффективность игрока составила 57 баллов.

Фридзон установил рекорд результативности в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, превзойдя показатель лидера «Химок», защитника Алексея Шведа (42 очка). Команда Звёзд России обыграла Звёзд мира со счётом 183:162.