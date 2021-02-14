«Барселона» уверенно обыграла «Реал» в финале Кубка Испании

В Мадриде завершился матч финала Кубка Испании по баскетболу, в котором «Реал» принимал «Барселону». Каталонцы уверенно начали встречу и уже после первой четверти лидировали с преимуществом в 9 очков. К большому перерыву подопечные Ясикявичюса громили «Реал» — 52:31.

Во второй половине матча сине-гранатовые немного сбавили обороты, но в целом контролировали происходящее на паркете, благодаря чему одержали убедительную победу — 88:73.

Самым результативным в составе победителей стал Кори Хиггинс, записавший в актив 20 очков. Ещё 13 очков в активе Роландса Смитса. У «Реала» лучшим стал Уолтер Таварес, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 17 очков и 9 подборов. 15 баллов набрал Альберто Абальде.

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