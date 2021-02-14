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«Вашингтон» одержал уверенную победу над «Бостоном»

«Вашингтон» одержал уверенную победу над «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс».

Команда из столицы США удачно начала встречу. Уже после первой четверти «Уизардс» вели с разницей в 7 очков — 29:22. К большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 55:43. В третьей четверти «Вашингтон» уже громил соперников — 89:67. Лишь в заключительном игровом отрезке «Уизардс» позволили «Селтикс» немного отыграться, что не помешало хозяевам одержать победу — 104:91.

Лучшим в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 35 очков, собравший 7 подборов и совершивший 5 передач. В шаге от трипл-дабла Расселл Уэстбрук — 13 очков, 9 подборов и 11 передач. У команды из Массачусетса по 25 очков набрали Кемба Уокер и Джейлен Браун.

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
104 : 91
Бостон Селтикс
Бостон
Вашингтон Уизардс: Бил - 35, Хатимура - 15, Уэстбрук - 13, Вагнер - 11, Лопес - 10, Авдия - 8, Дав. Бертанс - 8, Нето - 4, Бонга, Брайант, Браун, Гилл, Лень, Мэтьюз, Робинсон, Смит, Уинстон
Бостон Селтикс: Браун - 25, Уокер - 25, Тейтум - 6, Несмит - 5, Уильямс - 5, Притчард - 4, Тайс - 4, Эдвардс - 4, Грин - 3, Оджелей - 3, Фалль - 3, Томпсон - 2, Уотерс - 2, Лэнгфорд, Смарт, Тиг, Уильямс
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