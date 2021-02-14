«Вашингтон» одержал уверенную победу над «Бостоном»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Бостон Селтикс».

Команда из столицы США удачно начала встречу. Уже после первой четверти «Уизардс» вели с разницей в 7 очков — 29:22. К большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 55:43. В третьей четверти «Вашингтон» уже громил соперников — 89:67. Лишь в заключительном игровом отрезке «Уизардс» позволили «Селтикс» немного отыграться, что не помешало хозяевам одержать победу — 104:91.

Лучшим в составе победителей стал Брэдли Бил, набравший 35 очков, собравший 7 подборов и совершивший 5 передач. В шаге от трипл-дабла Расселл Уэстбрук — 13 очков, 9 подборов и 11 передач. У команды из Массачусетса по 25 очков набрали Кемба Уокер и Джейлен Браун.