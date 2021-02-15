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Трипл-дабл Янниса не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Оклахомой»

Трипл-дабл Янниса не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Оклахомой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 114:109.

Лучшими в составе победителей в матче стали Джастин Джексон (22 очка), Эл Хорфорд (20 очков) и Лугенц Дорт (19 очков). У «Милуоки» самыми результативными на паркете были оформивший трипл-дабл Яннис Адетокунбо (24 очка, 17 подборов и 10 передач), Крис Миддлтон (23 очка) и Бобби Портис (21 очко).

Следующий матч «Оклахома» проведёт дома 17 февраля с «Портлендом», а «Милуоки» примет «Торонто Рэпторс».

Также в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Торонто Рэпторс» – «Миннесота Тимбервулвз» (112:116), «Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» (110:122), «Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:112), «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:121).

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2021, понедельник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Оклахома-Сити Тандер: Джексон - 22, Хорфорд - 20, Дорт - 19, Базли - 18, Уильямс - 10, Мускала - 8, Диалло - 6, Роби - 6, Миллер - 5, Ариза, Браун, Гилджес-Александер, Джером, Маледон, Покушевски, Хилл, Холл
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Миддлтон - 23, Портис - 21, Дивинченцо - 17, Форбс - 14, Коннотон - 7, Лопес - 2, Огастин - 1, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон, Холидэй
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