Трипл-дабл Янниса не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Оклахомой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 114:109.
Лучшими в составе победителей в матче стали Джастин Джексон (22 очка), Эл Хорфорд (20 очков) и Лугенц Дорт (19 очков). У «Милуоки» самыми результативными на паркете были оформивший трипл-дабл Яннис Адетокунбо (24 очка, 17 подборов и 10 передач), Крис Миддлтон (23 очка) и Бобби Портис (21 очко).
Следующий матч «Оклахома» проведёт дома 17 февраля с «Портлендом», а «Милуоки» примет «Торонто Рэпторс».
Также в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Торонто Рэпторс» – «Миннесота Тимбервулвз» (112:116), «Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» (110:122), «Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:112), «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:121).
- 15 февраля 2021
-
06:24
-
03:03
-
00:54
-
00:15
- 14 февраля 2021
-
23:44
-
22:36
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:28
-
19:57
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
17:49
-
16:39
-
16:39
-
16:31
-
15:03
-
14:46
-
13:47
-
11:44
-
10:57
-
09:31
-
07:39
-
00:55
- 13 февраля 2021
-
23:58
-
23:03
-
22:34
-
21:58
-
20:52
-
19:49
-
19:08
-
19:04
-
18:52