Трипл-дабл Янниса не спас «Милуоки» от поражения в матче с «Оклахомой»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 114:109.

Лучшими в составе победителей в матче стали Джастин Джексон (22 очка), Эл Хорфорд (20 очков) и Лугенц Дорт (19 очков). У «Милуоки» самыми результативными на паркете были оформивший трипл-дабл Яннис Адетокунбо (24 очка, 17 подборов и 10 передач), Крис Миддлтон (23 очка) и Бобби Портис (21 очко).

Следующий матч «Оклахома» проведёт дома 17 февраля с «Портлендом», а «Милуоки» примет «Торонто Рэпторс».

Также в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Торонто Рэпторс» – «Миннесота Тимбервулвз» (112:116), «Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» (110:122), «Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:112), «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:121).