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«Денвер» разгромил «Лейкерс», «Клипперс» без Кавая и Джорджа крупно победили «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 122:105.

Лучшими в составе победителей на площадке были Джамал Маррей (25 очков), Никола Йокич (23 очка, 16 подборов и 10 передач) и Зеке Ннаджи (16 очков). У «Лейкерс» самыми заметными в игре были Леброн Джеймс (22 очка и 10 подборов), Кайл Кузма (19 очков) и Энтони Дэвис (15 очков).

В параллельном матче чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» без Кавая Леонарда и Пола Джорджа обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 128:111.

В составе «Клипперс» лучшими в матче были Лу Уильямс (30 очков и 10 передач), Маркус Моррис (23 очка) и Серж Ибака (21 очко и 9 подборов). У «Кливленда» самыми результативными стали Коллин Секстон (22 очка), Джеди Осман (20 очков) и Дариус Гарлэнд (20 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс» (114:109), «Торонто Рэпторс» – «Миннесота Тимбервулвз» (112:116), «Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» (110:122), «Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:112), «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:121), «Финикс Санз» – «Орландо Мэджик» (109:90), «Сакраменто Кинг» – «Мемфис Гриззлиз» (110:124).