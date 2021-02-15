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«Денвер» разгромил «Лейкерс», «Клипперс» без Кавая и Джорджа крупно победили «Кливленд»

«Денвер» разгромил «Лейкерс», «Клипперс» без Кавая и Джорджа крупно победили «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 122:105.

Лучшими в составе победителей на площадке были Джамал Маррей (25 очков), Никола Йокич (23 очка, 16 подборов и 10 передач) и Зеке Ннаджи (16 очков). У «Лейкерс» самыми заметными в игре были Леброн Джеймс (22 очка и 10 подборов), Кайл Кузма (19 очков) и Энтони Дэвис (15 очков).

В параллельном матче чемпионата «Лос-Анджелес Клипперс» без Кавая Леонарда и Пола Джорджа обыграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 128:111.

В составе «Клипперс» лучшими в матче были Лу Уильямс (30 очков и 10 передач), Маркус Моррис (23 очка) и Серж Ибака (21 очко и 9 подборов). У «Кливленда» самыми результативными стали Коллин Секстон (22 очка), Джеди Осман (20 очков) и Дариус Гарлэнд (20 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Оклахома-Сити Тандер» – «Милуоки Бакс» (114:109), «Торонто Рэпторс» – «Миннесота Тимбервулвз» (112:116), «Шарлотт Хорнетс» – «Сан-Антонио Спёрс» (110:122), «Детройт Пистонс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:112), «Даллас Маверикс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (118:121), «Финикс Санз» – «Орландо Мэджик» (109:90), «Сакраменто Кинг» – «Мемфис Гриззлиз» (110:124).

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2021, понедельник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 30, Моррис - 23, Ибака - 21, Беверли - 16, Кеннард - 12, Джексон - 8, Мэнн - 8, Зубац - 5, Батюм - 3, Коффи - 2, Джордж, Кабенгеле, Леонард, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Кливленд Кавальерс: Секстон - 22, Гарлэнд - 20, Осман - 20, Аллен - 15, Окоро - 10, Макги - 9, Стивенс - 7, Уиндлер - 5, Уэйд - 3, Болден, Деллаведова, Дотсон, Драммонд, Лав, Нэнс, Принс
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2021, понедельник. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 25, Йокич - 23, Ннаджи - 16, Кампаццо - 15, Миллсэп - 10, Моррис - 10, Портер - 8, Чанчар - 6, Хэмптон - 4, Грин - 3, Хартенштайн - 2, Бартон, Бол, Дозьер, Уиттингтон, Харрис, Ховард
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Кузма - 19, Дэвис - 15, Карузо - 11, Хортон-Такер - 10, Шрёдер - 8, Колдуэлл-Поуп - 7, Марк Газоль - 5, Харрелл - 4, Кук - 2, Маккинни - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Моррис, Мэттьюз
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