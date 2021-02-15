Энтони Дэвис усугубил травму ахилла

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму. Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, у Дэвиса образовался отёк на правом ахилле, в понедельник игрок пройдёт МРТ.

Дэвис получил повреждение во второй четверти матча с «Денвером» во время преодоления сопротивления Николы Йокича. Энтони остался на площадке, чтобы исполнить штрафные броски, но потом команде пришлось сфолить, чтобы вывести его из игры.

Ранее сообщалось, что 27-летний игрок уже некоторое время испытывает дискомфорт в правом ахилле.

«Наггетс» обыграли «Лейкерс» со счётом 122:105. Лучшими в составе победителей на площадке были Джамал Маррей (25 очков), Йокич (23 очка, 16 подборов и 10 передач) и Зеке Ннаджи (16 очков). У «Лейкерс» самыми заметными в игре стали Леброн Джеймс (22 очка и 10 подборов), Кайл Кузма (19 очков) и Дэвис (15 очков).