«Клипперс» остались без Кавая Леонарда
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не сыграл в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» из-за ушиба левой голени. Как сообщает официальный сайт лиги со ссылкой на главного тренера команды Тайрона Лю, баскетболист травмировался во время недавнего выездного тура. Сроки возвращения форварда в строй пока не называются.
«Клипперс» без Кавая и Пола Джорджа, который пропускал уже пятую игру из-за травмы правой стопы, обыграли «Кавальерс» со счётом 128:111.
В составе «Клипперс» лучшими в матче были Лу Уильямс (30 очков и 10 передач), Маркус Моррис (23 очка) и Серж Ибака (21 очко и 9 подборов). У «Кливленда» самыми результативными стали Коллин Секстон (22 очка), Джеди Осман (20 очков) и Дариус Гарлэнд (20 очков).
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