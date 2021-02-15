Лука Дончич покорил рекорд Майкла Джордана и Расселла Уэстбрука

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в очередном матче регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» набрал 44 очка, а также сделал 9 передач и 7 подборов, что позволило ему повторить достижение Майкла Джордана и Расселла Уэстбрука.
«Дончич записал по крайней мере 25 очков / 5 подборов / 5 передач в каждой из своих последних 10 игр. Это самая длинная серия со времён слияния АБА и НБА, её удалось показать лишь Майклу Джордану (март-апрель 1989 года) и Расселлу Уэстбруку (ноябрь 2016 года)», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Джастин Кубатко.
«Маверикс» уступили «Блэйзерс» чо счётом 118:121. Победу «Портленду» принёс точный трёхочковый бросок Дэмьена Лилларда. Он завершил игру с 34 очками и 11 передачами в активе.
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