«Бруклин» потерял Кевина Дюранта из-за травмы
Пресс-служба «Бруклин Нетс» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что форвард команды Кевин Дюрант из-за растяжения подколенного сухожилия пропустит как минимум два ближайших матча — с «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз».
О повреждении баскетболиста стало известно после обследования, состоявшегося накануне. Дальнейшие заявления клуб пообещал выпустить, когда появится новая информация о состоянии Кевина.
Дюрант вернулся в состав «Бруклина» в гостевом матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (134:117). Он пропускал три встречи в соответствии с протоколом безопасности лиги по коронавирусу. Форвард впервые сыграл в гостях против бывшей команды после того, как покинул её в 2019 году. Кевин набрал 20 очков, сделал 5 подборов и отдал 6 передач.
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