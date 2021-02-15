«Бруклин» потерял Кевина Дюранта из-за травмы

Пресс-служба «Бруклин Нетс» на своей странице в «Твиттере» сообщила, что форвард команды Кевин Дюрант из-за растяжения подколенного сухожилия пропустит как минимум два ближайших матча — с «Сакраменто Кингз» и «Финикс Санз».



О повреждении баскетболиста стало известно после обследования, состоявшегося накануне. Дальнейшие заявления клуб пообещал выпустить, когда появится новая информация о состоянии Кевина.

Дюрант вернулся в состав «Бруклина» в гостевом матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (134:117). Он пропускал три встречи в соответствии с протоколом безопасности лиги по коронавирусу. Форвард впервые сыграл в гостях против бывшей команды после того, как покинул её в 2019 году. Кевин набрал 20 очков, сделал 5 подборов и отдал 6 передач.