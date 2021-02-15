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Эксперт: Кевин Дюрант может вернуться в «Голден Стэйт»

Эксперт: Кевин Дюрант может вернуться в «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

Журналист и инсайдер Ник Фриделл выразил мнение, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант может вернуться в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Я верю, что со временем эта теория наберёт больше оборотов. Вернётся Кевин или нет, мы ещё посмотрим. Но это всегда был парень, который не боялся пробовать. Я думаю, что все объединявшие их эмоции потенциально могут заиграть вновь. Вскоре мы узнаем, как будет развиваться карьера каждого. Но, уверен, «Уорриорз» не будут против подобного. Я много лет слушал Стефа, Клэя и Дрэймонда. Думаю, они способны не просто воссоединиться, а сделать ещё один рывок к вершине баскетбольного мира. Возможно, они действительно попытаются заставить эту связку работать вновь», — приводит слова Фриделла Fadeaway World.

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