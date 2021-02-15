Лука Дончич отреагировал на промах в решающие секунды матча с «Портлендом»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал свой промах в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».



«Маверикс» на последних секундах уступали «-3», партнёры вывели словенца на решающий бросок. Луке никто не мешал, и он мог сравнять счёт, но промазал.

«Неважно, уверен я в броске или нет. Он оказался неточным. Очевидно, я разочарован. Думал, что мяч залетит, но нет. Моя вина. Я должен был попадать», — приводит слова Дончича ESPN.



«Маверикс» уступили «Блэйзерс» со счётом 118:121. Победу «Портленду» принёс точный трёхочковый бросок Дэмьена Лилларда. Он завершил игру с 34 очками и 11 передачами в активе.



Дончич в этой встрече набрал 44 очка, а также сделал 9 передач и 7 подборов.