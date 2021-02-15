Лука Дончич отреагировал на промах в решающие секунды матча с «Портлендом»
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал свой промах в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Маверикс» на последних секундах уступали «-3», партнёры вывели словенца на решающий бросок. Луке никто не мешал, и он мог сравнять счёт, но промазал.
«Неважно, уверен я в броске или нет. Он оказался неточным. Очевидно, я разочарован. Думал, что мяч залетит, но нет. Моя вина. Я должен был попадать», — приводит слова Дончича ESPN.
«Маверикс» уступили «Блэйзерс» со счётом 118:121. Победу «Портленду» принёс точный трёхочковый бросок Дэмьена Лилларда. Он завершил игру с 34 очками и 11 передачами в активе.
Дончич в этой встрече набрал 44 очка, а также сделал 9 передач и 7 подборов.
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
14:34
-
14:11
-
12:58
-
12:12
-
11:21
-
11:09
-
10:46
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:33
-
09:20
-
09:12
-
08:50
-
06:24
-
03:03
-
00:54
-
00:15
- 14 февраля 2021
-
23:44
-
22:36
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:28
-
19:57
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
17:49
-
16:39
-
16:39
-
16:31
-
15:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам