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Лука Дончич отреагировал на промах в решающие секунды матча с «Портлендом»

Лука Дончич отреагировал на промах в решающие секунды матча с «Портлендом»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал свой промах в концовке матча регулярного чемпионата НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Маверикс» на последних секундах уступали «-3», партнёры вывели словенца на решающий бросок. Луке никто не мешал, и он мог сравнять счёт, но промазал.

«Неважно, уверен я в броске или нет. Он оказался неточным. Очевидно, я разочарован. Думал, что мяч залетит, но нет. Моя вина. Я должен был попадать», — приводит слова Дончича ESPN.

«Маверикс» уступили «Блэйзерс» со счётом 118:121. Победу «Портленду» принёс точный трёхочковый бросок Дэмьена Лилларда. Он завершил игру с 34 очками и 11 передачами в активе.

Дончич в этой встрече набрал 44 очка, а также сделал 9 передач и 7 подборов.

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