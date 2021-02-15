Кендал Дженнер объявила об отношениях с Девином Букером

Американская супермодель Кендалл Дженнер опубликовала в своём «инстаграме» фотографию со своим возлюбленным, лидером «Финикс Санз» Девином Букером. СМИ уверены, что это можно расценивать, как официальное объявление об отношениях.

Фото: «Инстаграм» Кендалл Дженнер

25-летняя Дженнер — известная модель, она является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об отношениях Дженнер с Букером стало известно несколько месяцев назад. Сначала пара отрицала наличие романтических отношений, но вскоре вынуждена была признать этот факт.



Ранее Дженнер в честь 24-летия баскетболиста подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие и друзей спортсмена.

Букер в минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 70 матчах, набирая в них 26,6 очка, собирая 4,2 подбора, совершая 6,5 передачи и 0,7 перехвата.