Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кендал Дженнер объявила об отношениях с Девином Букером

Кендал Дженнер объявила об отношениях с Девином Букером
Баскетбол / НБА 0

Американская супермодель Кендалл Дженнер опубликовала в своём «инстаграме» фотографию со своим возлюбленным, лидером «Финикс Санз» Девином Букером. СМИ уверены, что это можно расценивать, как официальное объявление об отношениях.

Фото: «Инстаграм» Кендалл Дженнер

25-летняя Дженнер — известная модель, она является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Об отношениях Дженнер с Букером стало известно несколько месяцев назад. Сначала пара отрицала наличие романтических отношений, но вскоре вынуждена была признать этот факт.

Ранее Дженнер в честь 24-летия баскетболиста подготовила для него вечеринку-сюрприз, пригласив на мероприятие и друзей спортсмена.

Букер в минувшем регулярном чемпионате НБА принял участие в 70 матчах, набирая в них 26,6 очка, собирая 4,2 подбора, совершая 6,5 передачи и 0,7 перехвата.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021