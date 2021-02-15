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Новичок ЦСКА предстал в форме клуба

Новичок ЦСКА предстал в форме клуба
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА опубликовала первые фотографии новичка команды Майкла Эрика в форме клуба.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

Контракт с нигерийским баскетболистом рассчитан до конца сезона. О соглашении стало известно 10 февраля.

В 19 матчах турецкой лиги в этом сезоне Эрик проводил на паркете по 24,2 минуты, набирал 11,0 очка (57,4% двухочковых), делал 6,2 подбора и 1,0 блок-шота. Его показатели в 6 матчах Лиги чемпионов ФИБА – 27,6 минуты, 12,2 очка (60,4% двухочковых), 6,7 подбора, 1,3 блок-шота.

Напомним, ранее ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова. Кроме того по личным причинам расположение клуба на время покинул защитник Майк Джеймс.

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