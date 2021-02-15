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Ванесса Брайант опубликовала трогательный пост о Коби на День святого Валентина

Ванесса Брайант опубликовала трогательный пост о Коби на День святого Валентина
Баскетбол / НБА 0

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, опубликовала сообщение, посвящённое мужу в честь праздника — Дня святого Валентина.

«С днём Святого Валентина, Бу-Бу. Я люблю тебя и буду любить всегда», — написала Ванесса Брайант в своём «инстаграме».

Если видео у вас не отображается, то его можно посмотреть в «инстаграме» Ванессы Брайант.

Коби Брайант является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери, на борту находились ещё семь пассажиров. Все они погибли.

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