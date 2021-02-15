Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский: из трёх защитников ЦСКА двое должны будут покинуть команду в конце сезона

Гомельский: из трёх защитников ЦСКА двое должны будут покинуть команду в конце сезона
Баскетбол / Евролига 0
Аудио-версия:

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал ситуацию в московском ЦСКА и оценил перспективы состава команды.

«Давайте вместе попробуем представить себе ситуацию в ЦСКА по окончанию текущего сезона. Первое: останется ли Итудис? Второе: останется ли Джеймс? Третье: из трёх защитников — Стрелниекс, Хиллиард и Хэккетт — двое должны будут покинуть команду (если бы меня спросили, то ответ был бы: Стрелниекс и Хиллиард). Таким образом, после окончания сезона у ЦСКА будет возможность предложить Лундбергу нормальный долгоиграющий контракт, равный тому, что сейчас имеет Хиллиард или Хэккетт. Так что 250 тыс. и контракт до конца сезона — это экономия средств ЦСКА и право первого выбора для Лундберга. Мне кажется, что такая ситуация вполне справедлива», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021