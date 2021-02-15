Гомельский: из трёх защитников ЦСКА двое должны будут покинуть команду в конце сезона

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал ситуацию в московском ЦСКА и оценил перспективы состава команды.
«Давайте вместе попробуем представить себе ситуацию в ЦСКА по окончанию текущего сезона. Первое: останется ли Итудис? Второе: останется ли Джеймс? Третье: из трёх защитников — Стрелниекс, Хиллиард и Хэккетт — двое должны будут покинуть команду (если бы меня спросили, то ответ был бы: Стрелниекс и Хиллиард). Таким образом, после окончания сезона у ЦСКА будет возможность предложить Лундбергу нормальный долгоиграющий контракт, равный тому, что сейчас имеет Хиллиард или Хэккетт. Так что 250 тыс. и контракт до конца сезона — это экономия средств ЦСКА и право первого выбора для Лундберга. Мне кажется, что такая ситуация вполне справедлива», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
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