Гомельский: из трёх защитников ЦСКА двое должны будут покинуть команду в конце сезона

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал ситуацию в московском ЦСКА и оценил перспективы состава команды.



«Давайте вместе попробуем представить себе ситуацию в ЦСКА по окончанию текущего сезона. Первое: останется ли Итудис? Второе: останется ли Джеймс? Третье: из трёх защитников — Стрелниекс, Хиллиард и Хэккетт — двое должны будут покинуть команду (если бы меня спросили, то ответ был бы: Стрелниекс и Хиллиард). Таким образом, после окончания сезона у ЦСКА будет возможность предложить Лундбергу нормальный долгоиграющий контракт, равный тому, что сейчас имеет Хиллиард или Хэккетт. Так что 250 тыс. и контракт до конца сезона — это экономия средств ЦСКА и право первого выбора для Лундберга. Мне кажется, что такая ситуация вполне справедлива», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.