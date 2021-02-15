Определены игроки недели в НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер и легкий форвард «Детройт Пистонс» Саддик Бей признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает официальный аккаунт лиги в «Твиттере».



Букер набирал в среднем 32,1 очка, отдавал 5,3 передачи и собирал 5,0 подбора. «Финикс» выиграл все четыре матча на неделе и поднялся на четвертое месте в турнирной таблице Западной конференции, уступая только «Юта Джаз», «Лейкерс» и «Клипперс».



Бей записывал себе в актив 17,8 очка и собирал 5,5 подбора при точности 69,6% с игры. «Детройт» выиграл три матча недели при одном поражении. Бей стал первым новичком в истории НБА, который реализовал 7 трехочковых бросков без единого промаха в победном матче с «Бостон Селтикс» (108:102).