Определены игроки недели в НБА

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер и легкий форвард «Детройт Пистонс» Саддик Бей признаны игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает официальный аккаунт лиги в «Твиттере».
Букер набирал в среднем 32,1 очка, отдавал 5,3 передачи и собирал 5,0 подбора. «Финикс» выиграл все четыре матча на неделе и поднялся на четвертое месте в турнирной таблице Западной конференции, уступая только «Юта Джаз», «Лейкерс» и «Клипперс».
Бей записывал себе в актив 17,8 очка и собирал 5,5 подбора при точности 69,6% с игры. «Детройт» выиграл три матча недели при одном поражении. Бей стал первым новичком в истории НБА, который реализовал 7 трехочковых бросков без единого промаха в победном матче с «Бостон Селтикс» (108:102).
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
22:45
-
21:47
-
20:47
-
19:53
-
19:19
-
19:01
-
18:16
-
17:53
-
15:51
-
14:34
-
14:11
-
12:58
-
12:12
-
11:21
-
11:09
-
10:46
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:33
-
09:20
-
09:12
-
08:50
-
06:24
-
03:03
-
00:54
-
00:15
- 14 февраля 2021
-
23:44
-
22:36
-
21:34
-
21:30