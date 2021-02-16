Стефен Карри отреагировал на публикацию фото жены в стиле ню

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на публикацию фото Айеши Карри, своей жены, в стиле ню.
Напомним, Айеша снялась обнажённой для раскрутки собственного проекта Sweet July. Новый бренд включает журнал, магазин и линейку продуктов для ухода за телом. Айеша написала, что Стефен сам выберет, какая фотография украсит обложку.
«Это моя детка! Моя любовь. Она сделала это! журнал Sweet July уже в продаже», — написал Карри в своём «инстаграме».
Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.
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