Трипл-дабл Уэстбрука и 37 очков Била принесли «Вашингтону» победу над «Хьюстоном»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НБА, в которой «Вашингтон Уизардс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 131:119.

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил, на счету которого 37 очков, 8 подборов и 3 передачи. Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук, отметившийся трипл-даблом – 16 очков, 13 подборов и 15 передач.

В других поединках игрового дня «Индиана Пэйсерс» в овертайме одолел «Чикаго Буллз» (120:112) благодаря дабл-даблам Сабониса и Брогдона, а «Атланта Хоукс» потерпел 4-е поражение кряду, уступив на выезде «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:123.