Трипл-дабл Уэстбрука и 37 очков Била принесли «Вашингтону» победу над «Хьюстоном»
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась игра регулярного чемпионата НБА, в которой «Вашингтон Уизардс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 131:119.
Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс защитник Брэдли Бил, на счету которого 37 очков, 8 подборов и 3 передачи. Одним из главных героев встречи стал разыгрывающий хозяев Расселл Уэстбрук, отметившийся трипл-даблом – 16 очков, 13 подборов и 15 передач.
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
131 : 119
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Бил - 37, Дав. Бертанс - 18, Уэстбрук - 16, Вагнер - 15, Хатимура - 13, Лопес - 12, Нето - 12, Авдия - 5, Мэтьюз - 3, Бонга, Брайант, Браун, Гилл, Лень, Робинсон, Смит, Уинстон
Хьюстон Рокетс: Уолл - 29, Нваба - 19, Тэйт - 18, Хаус - 17, Казинс - 12, Браун - 9, Маклемор - 7, Джонс - 6, Спалдинг - 2, Вуд, Гордон, Куруч, Мартин, Оладипо, Портер, Такер, Экзам
В других поединках игрового дня «Индиана Пэйсерс» в овертайме одолел «Чикаго Буллз» (120:112) благодаря дабл-даблам Сабониса и Брогдона, а «Атланта Хоукс» потерпел 4-е поражение кряду, уступив на выезде «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:123.
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
123 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 44, Барретт - 21, Куикли - 16, Пэйтон - 12, Баллок - 8, Роуз - 8, Ноэль - 6, Бёркс - 4, Топпин - 3, Гибсон - 1, Браздейкис, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Робинсон, Харпер
Атланта Хоукс: Янг - 23, Коллинс - 19, Галлинари - 16, Реддиш - 16, Капела - 15, Мэйс - 11, Хаертер - 8, Хилл - 4, Богданович, Гудвин, Данн, Найт, Оконгву, Рондо, Снелл, Фернанду, Хантер
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
112 : 120
ОТ
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 25, Брогдон - 23, Макконнелл - 19, Холидэй - 15, Лэмб - 12, Тёрнер - 11, Холидей - 4, Самнер - 3, Битадзе, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Макдермотт, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен
Чикаго Буллз: Лавин - 30, Уайт - 19, Темпл - 16, Саторански - 13, Янг - 13, Валентайн - 11, Картер - 11, Уильямс - 7, Арчидиаконоу, Гэффорд, Дотсон, Корнет, Маркканен, Мокока, Портер, Фелисио, Хатчинсон
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