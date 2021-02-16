«Бруклин» обыграл «Кингз», «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд», «Юта» победила «Сиксерс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете обыграл «Майами Хит» со счётом 125:118.

Трипл-даблом в этой игре отметился лёгкий форвард гостей Джимми Батлер – 30 очков, 10 подборов и 10 передач, а самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс форвард Маркус Моррис – 32 очка, 3 подбора и 2 передачи.

В параллельной встрече 40 очков Кайри Ирвинга и трипл-дабл (29 очков, 13 подборов и 14 передач) Джеймса Хардена принесли «Бруклин Нетс» победу на выезде над «Сакраменто Кингз» — 136:125.

В других поединках «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» (129:98), а «Юта Джаз» переиграл «Филадельфию Сиксерс» (134:123).