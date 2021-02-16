«Бруклин» обыграл «Кингз», «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд», «Юта» победила «Сиксерс»
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Клипперс» на своём паркете обыграл «Майами Хит» со счётом 125:118.
Трипл-даблом в этой игре отметился лёгкий форвард гостей Джимми Батлер – 30 очков, 10 подборов и 10 передач, а самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс форвард Маркус Моррис – 32 очка, 3 подбора и 2 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 118
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Клипперс: Моррис - 32, Зубац - 22, Л. Уильямс - 18, Коффи - 15, Мэнн - 15, Кеннард - 10, Ибака - 7, Джексон - 6, Батюм, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Леонард, Отуру, Паттерсон, Скрабб
Майами Хит: Батлер - 30, Адебайо - 27, Хироу - 27, Робинсон - 13, Ачиува - 8, Нанн - 6, Страс - 3, Игуодала - 2, Олиник - 2, Брэдли, Винсент, Горан Драгич, Леонард, Окпала, Сильва, Харклесс, Хаслем
В параллельной встрече 40 очков Кайри Ирвинга и трипл-дабл (29 очков, 13 подборов и 14 передач) Джеймса Хардена принесли «Бруклин Нетс» победу на выезде над «Сакраменто Кингз» — 136:125.
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 136
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сакраменто Кингз: Уайтсайд - 26, Джозеф - 22, Хилд - 21, Багли III - 19, Фокс - 19, Халибёртон - 10, Барнс - 4, Робинсон - 4, Бьелица, Вудард, Гай, Джеймс, Джеффрис, Мету, Паркер, Рэмси, Холмс
Бруклин Нетс: Ирвинг - 40, Харден - 29, Грин - 13, Шамет - 13, Джонсон - 10, Джордан - 10, Харрис - 10, Луваву-Кабарро - 8, Браун - 3, Вонле, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Пелле, Перри, Шамперт
В других поединках «Голден Стэйт Уорриорз» дома разгромил «Кливленд Кавальерс» (129:98), а «Юта Джаз» переиграл «Филадельфию Сиксерс» (134:123).
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
129 : 98
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 36, Уиггинс - 15, Пэскелл - 14, Убре - 14, Тоскано-Андерсон - 13, Мюлдер - 12, Бэйзмор - 7, Уонамэйкер - 7, Грин - 6, Ли - 5, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
Кливленд Кавальерс: Секстон - 23, Осман - 17, Гарлэнд - 16, Аллен - 13, Дотсон - 10, Макги - 7, Стивенс - 6, Уэйд - 4, Окоро - 2, Болден, Деллаведова, Драммонд, Лав, Нэнс, Принс, Уиндлер
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2021, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
134 : 123
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Кларксон - 40, Митчелл - 24, Инглс - 20, Богданович - 11, Гобер - 11, О'Нил - 11, Фэйворс - 8, Ньянг - 6, Они - 3, Азубуике, Брэнтли, Конли, Морган, Форрест, Харрисон, Хьюз
Филадельфия Сиксерс: Симмонс - 42, Харрис - 36, Ховард - 14, Карри - 11, Макси - 6, Скотт - 6, Тибулл - 5, Грин - 3, Брэдли, Джо, Коркмаз, Милтон, Пуарье, Рид, Такер, Фергюсон, Эмбиид
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