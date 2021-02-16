«Филадельфия» наметила две приоритетные трансферные цели
Менеджмент «Филадельфии Сиксерс» изучает рынок в поисках разыгрывающего защитника и уже выделил двух потенциальных кандидатов.
«Как сообщил мой источник, два игрока, которыми интересовалась команда, — это Дилон Райт из «Детройт Пистонс» и Джордж Хилл из «Оклахома-Сити тандер», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Джейсон Думас.
Райт в этом году проводит один из лучших сезонов в карьере. его средняя статистика — 10,4 очка, 4,7 подбора и 4,9 передачи. Хилл набирает за «Тандер» 11,8 очка, 2,1 подбора и 3,1 передачи.
«Филадельфия» лидирует в Восточной конференции НБА. Подопечные Дока Риверса в 28 матчах одержали 18 побед и потерпели 10 поражений. Команда проиграла три последних своих матча.
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