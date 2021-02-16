«Бруклин» подписал игрока, который выступал с Дюрантом в «Оклахоме»
Как сообщает на своей странице в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания, свободный агент Андре Роберсон договорился о контракте с «Бруклин Нетс».
29-летний свингмен всю предыдущую карьеру в НБА выступал за «Оклахома-Сити Тандер», где провёл три сезона вместе с нынешней звездой «Нетс» Кевином Дюрантом.
В межсезонье менеджмент «Тандер» не стал подписывать с Андре новый контракт. За «Оклахому» Роберсон набирал 4,6 очка, 4,0 подбора, 0,9 передачи, 0,9 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за матч.
В предыдущих двух сезонах Роберсон провёл всего 7 матчей из-за травмы левого надколенного сухожилия.
Андре был выбран под общим 26-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз», но права с драфта на него были обменены в «Оклахома-Сити Тандер» в тот же день.
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