Дрэймонд Грин обратился с резким призывом к НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин раскритиковал НБА за ситуацию с центровым «Кливленд Кавальерс» Андре Драммондом, которого клуб специально не стал заигрывать, потому что начал работу над его обменом.
«Мне бы хотелось поговорить о том, что действительно меня беспокоит. Это связано с отношением к игрокам в этой лиге. Андре Драммонд сидел на скамейке в повседневной одежде из-за того, что команда хочет его обменять. Это какое-то дерьмо.
Недавно была ситуация с Джеймсом Харденом, который попросил об обмене. На него накинулись за то, что он хотел для себя другого будущего. Все уничтожали игрока. Команде же дозволено просто сказать: «Эй, мы хотим обменять этого парня». И он будет вынужден сидеть и ждать. А если не будет проявлять профессионализм, то его обвинят во всех проблемах в раздевалке и прочем.
Это становится проблемой. В прошлом мы видели примеры Харрисона Барнса и Демаркуса Казинса. Меня снова наказали за то, что я высказал своё мнение. У нас должны быть равные права с командами. Вы просите нас оставаться профессиональными. С самого начала лига должна защищать игроков от подобного», — заявил Грин в интервью после игры с «Кливлендом».
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