Леброн Джеймс был близок к переходу в команду НФЛ в разгар карьеры в НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что у него был вариант перехода в NFL – лигу американского футбола.
В 2011 году во время локаута у Леброна были предложения от двух клубов NFL. Он мог перейти в «Даллас Ковбойс» и «Сиэттл Сихоукс».
«Я бы мог попробовать, мог бы перейти в команду. Я не против пробовать что-то новое. Я бы мог дополнить команду. Я просто знаю, что способен добиться успеха на футбольном поле. Особенно в том возрасте я был готов», — цитирует Леброна Essentially Sports.
Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN Леброн лидирует в голосовании за звание лучшего игрока текущего сезона. На первое место Джеймса поставили 53 журналиста из 100.
Ранее Леброн отреагировал на публикацию, согласно которой ему на самом деле не 36 лет.
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