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Леброн Джеймс был близок к переходу в команду НФЛ в разгар карьеры в НБА

Леброн Джеймс был близок к переходу в команду НФЛ в разгар карьеры в НБА
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что у него был вариант перехода в NFL – лигу американского футбола.

В 2011 году во время локаута у Леброна были предложения от двух клубов NFL. Он мог перейти в «Даллас Ковбойс» и «Сиэттл Сихоукс».

«Я бы мог попробовать, мог бы перейти в команду. Я не против пробовать что-то новое. Я бы мог дополнить команду. Я просто знаю, что способен добиться успеха на футбольном поле. Особенно в том возрасте я был готов», — цитирует Леброна Essentially Sports.

Напомним, по результатам недавнего опроса ESPN Леброн лидирует в голосовании за звание лучшего игрока текущего сезона. На первое место Джеймса поставили 53 журналиста из 100.

Ранее Леброн отреагировал на публикацию, согласно которой ему на самом деле не 36 лет.

Леброн Джеймс отреагировал на мнение о том, что ему на самом деле не 36 лет
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