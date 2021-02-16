Врач вынес неутешительный вердикт по травме Энтони Дэвиса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил программу восстановления после травмы. График составили врачи команды. Ранее сообщалось, что Дэвис пропустит две-три недели из-за травмы икроножной мышцы.

Но, как утверждает известный врач Дэвид Чао, Дэвис может провести гораздо больше времени в больнице. По словам специалиста, восстановление может затянуться на несколько месяцев. Мнение по поводу травмы Дэвиса врач выказал в своём «твиттере».

Ранее Чао работал в «Чикаго Буллз» и «Миннесоте Тимбервулвз». Поэтому специалист хорошо знаком с подобными повреждениями.

Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму. Ранее сообщалось, что 27-летний игрок некоторое время испытывает дискомфорт в правом ахилле. МРТ подтвердила повторное обострение тендиноза и растяжение икроножной мышцы.