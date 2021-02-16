Жена Стефена Карри попала в отделение неотложной медицинской помощи

Разыгрывающий «Голден-Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не смог должным образом отпраздновать День святого Валентина. 14 февраля супруга баскетболиста Аиша угодила в больницу.

Девушка травмировала руку. Она опубликовала в «сториз» в «Инстаграме» фото со швами.

Фото: https://www.instagram.com/ayeshacurry/

«Смотрели весь день фильмы, а затем мне пришлось наложить швы. Порезалась бутылкой шампанского. Но зато теперь мы снова смотрим фильмы. Аиша — 0, Бутылка шампанского — 1», — написала супруга Карри.

Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.