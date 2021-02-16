Назван топ-6 жертв насмешек в «Твиттере» среди игроков НБА. Леброн не попал в тройку

Американские специалисты провели исследование относительно наиболее критикуемых игроков НБА в «Твиттере», сообщается на странице Hoopshype в социальной сети.
Наиболее часто троллингу со стороны пользователей «Твиттера» подвергаются разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.
Так, с октября 2020 года по январь 2021 относительно них было проведено исследование около 3000 твитов на каждого. Почти 28% пользователей критиковали Карри, 24,6% оставались недовольны Уэстбруком, а 22,3% насмехались над Эмбиидом.
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лишь минимально отстал от Эмбиида, процент потешных твитов над ним составил 22,1. Далее в рейтинге расположились Кевин Дюрант (21,7%) и Кайри Ирвинг (20,7%).
- 16 февраля 2021
-
20:01
-
19:02
-
17:36
-
17:00
-
16:29
-
14:53
-
14:36
-
13:46
-
12:54
-
11:20
-
10:40
-
10:24
-
09:52
-
09:24
-
09:12
-
09:03
-
08:33
-
06:30
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
22:45
-
21:47
-
20:47
-
19:53
-
19:19
-
19:01
-
18:16
-
17:53
-
15:51
-
14:34
-
14:11
-
12:58
-
12:12
-
11:21