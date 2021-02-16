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Назван топ-6 жертв насмешек в «Твиттере» среди игроков НБА. Леброн не попал в тройку

Американские специалисты провели исследование относительно наиболее критикуемых игроков НБА в «Твиттере», сообщается на странице Hoopshype в социальной сети.

Наиболее часто троллингу со стороны пользователей «Твиттера» подвергаются разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, защитник «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид.

Так, с октября 2020 года по январь 2021 относительно них было проведено исследование около 3000 твитов на каждого. Почти 28% пользователей критиковали Карри, 24,6% оставались недовольны Уэстбруком, а 22,3% насмехались над Эмбиидом.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лишь минимально отстал от Эмбиида, процент потешных твитов над ним составил 22,1. Далее в рейтинге расположились Кевин Дюрант (21,7%) и Кайри Ирвинг (20,7%).