НБА перенесла пять матчей из-за коронавируса и один из-за режима чрезвычайной ситуации

Три матча регулярного чемпионата НБА с участием «Сан-Антонио Спёрс» перенесено из-за заражений коронавирусом, сообщает Hoops Rumors
В понедельник был перенесен матч «Сан-Антонио» с «Детройтом» после выявления у одного из баскетболистов команды коронавируса. Несколько других игроков «Сан-Антонио», которые могли контактировать с ним, также ушли на карантин. Теперь стало известно о четырех случаях заражения в составе команды. Перенесены матчи команды Грега Поповича с «Кливлендом» (18 февраля), «Нью-Йорком» (20 февраля) и «Индианой» (23 февраля). В последний раз «Сан-Антонио» встречался с «Шарлотт Хорнетс» 15 февраля. «Шарлотт» также пропустит матчи с «Чикаго» (18 февраля) и «Денвером» (20 февраля), поскольку игроки контактировали с заражёнными из «Спёрс».
Кроме того, матч регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» — «Детройт Пистонс» перенесен из-за режима чрезвычайной ситуации, введённого в Техасе из-за сложных погодных условий. Команды должны были сыграть в среду в Далласе. Новая дата игры не называется. Ранее из-за погодных условий в Техасе были перенесены два матча НХЛ «Даллас» — «Нэшвилл». В штате Техас в последние дни наблюдаются сильные для этого региона морозы и обильные снегопады.
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