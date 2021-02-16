Джейсон Тейтум назвал причину регресса своей игры

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум, переболевший коронавирусом, рассказал, что столкнулся с неприятными последствиями заболевания. По словам баскетболиста, после перенесённой инфекции он быстрее утомляется и испытывает проблемы с дыханием.

«Джейсон Тэйтум сказал, что коронавирус немного сбил ему дыхание. По его словам, в некоторых матчах после активных действий он уставал быстрее», — приводит слова Тэйтума на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джаред Уайс.

22-летний Тэйтум — третий номер драфта 2017 года. В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 21 матче, набирая 25,6 очка, собирая 7,1 подбора, совершая 4,5 передачи, 1,2 перехвата. При этом он реализовывает 40,7% бросков из-за дуги.